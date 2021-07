Dimarco, la Roma fa sul serio: sondaggio con l’Inter per il difensore – SI

Dimarco è tornato all’Inter, ma rischia di essere solo di passaggio. Sul difensore, reduce da un anno e mezzo in prestito al Verona, c’è la Roma. Sportitalia parla di sondaggio dei giallorossi.

PRIMA RICHIESTA – «Abbiamo bisogno di un terzino sinistro». Così José Mourinho giovedì, nella conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore della Roma. Una richiesta inevitabile, alla luce del grave infortunio di Leonardo Spinazzola che tornerà solo nel 2022. Ecco che i giallorossi hanno pensato all’Inter: fra i nomi valutati c’è Federico Dimarco. Il laterale mancino classe ’97, rientrato in nerazzurro dopo un anno e mezzo al Verona in prestito, ha risposto al raduno e si sta allenando agli ordini di Simone Inzaghi. Secondo Sportitalia per il momento si tratta solo di un sondaggio: da seguire comunque la pista Roma per Dimarco.