Dimarco, rinnovo in arrivo! Agente in sede Inter, nuovo contatto

L’Inter sta per chiudere il rinnovo di Dimarco. Come raccolto dall’inviato di Inter-News.it in sede, si è appena concluso un incontro con l’agente del laterale, Riso.



OTTIMISMO − Federico Dimarco è sicuramente una delle note più positive di questa prima parte di stagione dell’Inter. Motivo per il quale, dopo le buone prestazioni in serie, arriverà il rinnovo di contratto. Si è appena concluso un incontro in sede fra la dirigenza e il suo agente, Giuseppe Riso. Come raccolto dall’inviato di Inter-News.it in sede, Roberto Balestracci, non è ancora arrivato il momento delle firme ma c’è ottimismo e tutto sarà presumibilmente concluso a breve. La società è molto contenta del rendimento di Dimarco: a breve il prolungamento sarà cosa fatta.