Dimarco, rinnovo con l’Inter entro la fine dell’anno: contratto fino al 2026 – CdS

Dimarco troverà il rinnovo di contratto con l’Inter sotto l’albero di Natale. Rinnovo fino al 2026, ecco le possibili cifre secondo il Corriere dello Sport.

NUOVO CONTRATTO – Dimarco, dopo Lautaro Martinez e Barella, entro la fine dell’anno rinnoverà il suo contratto con l’Inter. L’intesa non sarà complicata da raggiungere perché entrambe le parti hanno la volontà di chiudere in tempi brevi. La società, inoltre, vuole riconoscere al prodotto del vivaio nerazzurro il giusto aumento economico dopo la crescita che lo ha portato ad essere praticamente il dodicesimo uomo a disposizione di Simone Inzaghi. A dimostrazione della sua grande crescita, anche Roberto Mancini lo ha notato e convocato in Nazionale. Dimarco attualmente guadagna 600.000 euro più bonus fino al 2023, e avrà un nuovo contratto fino al 2026. Secondo il quotidiano romano, il nuovo ingaggio partirà da una base di 1,6 milioni di euro più eventuali bonus legati a trofei conquistati dalla squadra. Come per Barella e Lautaro Martinez, ci saranno degli “scatti” annui, dei piccoli aumenti per adeguare via via il suo compenso.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti