Dimarco richiesto dalla Roma per sostituire Spinazzola: l’Inter fa il prezzo – Sky

Spinazzola si è infortunato ieri in Belgio-Italia: rottura del tendine d’Achille, fuori sei mesi. Gianluca Di Marzio, dopo le notizie di giornata, nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale” fa sapere che la Roma come sostituto punta Dimarco dell’Inter.

LE NOVITÀ – Gianluca Di Marzio dà un intreccio riguardante Leonardo Spinazzola: «La Roma adesso è chiaro che deve lavorare su un giocatore che possa sostituirlo, almeno per la parte iniziale della stagione. Ha fatto un sondaggio col Chelsea per Emerson Palmieri, ma chiede venticinque milioni e si è fermata lì. La seconda telefonata è stata all’Inter per Federico Dimarco, che ha fatto molto bene al Verona. L’Inter vorrebbe tenerlo, ha chiesto dieci milioni. Vediamo se la Roma insisterà, però intanto si sta cominciando a muovere e questi sono i nomi su cui ha lavorato oggi».