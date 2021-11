Dimarco prossimo a rinnovare con l’Inter. Sullo sfondo Skriniar e de Vrij – CdS

Dimarco prossimo a rinnovare? Dopo Lautaro Martinez e Barella, l’Inter vuole adeguare il contratto anche il suo contratto. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, molto più incerta, invece, la situazione legata a Brozovic. Sullo sfondo anche i rinnovi di Skriniar e de Vrij.

ARIA DI RINNOVI – Dimarco sarà il prossimo a rinnovare il suo contratto con l’Inter. La società vuole allungare e adeguare il suo contratto, riconoscendogli la crescita e l’importanza all’interno del gruppo. L’Inter è convinta che un’intesa verrà raggiunta senza troppi problemi. Più incerta, invece, la situazione legata a Marcelo Brozovic. Come già ripetuto nel corso di queste settimane, il suo entourage prende tempo e sonda il mercato. Il croato, così come Nicolò Barella, è stato sempre titolare nelle undici sfide di campionato e nelle quattro di Champions League. Sullo sfondo, inoltre, restano pure Milan Skriniar e Stefan de Vrij, entrambi in scadenza 2023.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua

