Dimarco promesso al Verona, ma l’Inter attende: il motivo – Sky

Condividi questo articolo

Dimarco ha giocato per la prima volta da titolare con la maglia dell’Inter martedì sera in Coppa Italia contro il Cagliari. Per il terzino classe 1997, rientrato dal prestito al Parma, ora è pronto un passaggio al Verona, ma non è ancora chiusa. Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, spiega il perché.

USCITA POSTICIPATA – Dopo tante notizie in entrata sull’Inter (vedi articolo) il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha anche qualcosa su una cessione. Secondo lui Federico Dimarco ha scelto il Verona, con un accordo già raggiunto fra le due società, ma per l’ufficialità c’è da attendere. Il motivo è che Leonardo Spinazzola non ha ancora firmato: una volta che sarà annunciato ecco che il terzino ex Parma potrà trasferirsi all’Hellas. Dimarco dall’Inter al Verona, comunque, non è un affare in pericolo.