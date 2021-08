Dimarco, presto incontro per il rinnovo con l’Inter. Le tempistiche – Sky

Dimarco si sta meritando la conferma all’Inter grazie a un ritiro con i fiocchi. Secondo quanto riporta “Sky Sport”, al termine del mercato i nerazzurri si siederanno al tavolo per discutere il rinnovo di contratto del giovane esterno.

FIRMA IN ARRIVO – Federico Dimarco ha il contratto con l’Inter in scadenza il 30 giugno 2023. Vista la sua conferma in nerazzurro per la prossima stagione, il club sta pensando di rinnovare e adeguare l’ingaggio del giovane esterno, che si giocherà il posto sulla sinistra con Ivan Perisic. Secondo “Sky Sport”, a settembre dovrebbe esserci l’incontro con il suo agente Giuseppe Riso per trovare l’accordo e siglare l’accordo definitivo per blindare in nerazzurro il classe ’97. Rinnovo più che meritato per Dimarco, cresciuto moltissimo nel Verona di Ivan Juric prima del ritorno in nerazzurro. Simone Inzaghi ha una nuova freccia al suo arco e presto arriverà anche la firma per un lungo futuro insieme.