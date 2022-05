Dimarco nel mirino dell’Arsenal: da limare il prezzo chiesto dall’Inter

Arrivano ulteriori conferme dall’Inghilterra sull’interessamento dell’Arsenal per Federico Dimarco. Il tabloid The Sun ha sottolineato come i Gunners vogliano però limare la valutazione che ne fa l’Inter.

IN TRATTATIVA – Dopo l’infortunio di Kieran Tierney, l’Arsenal ha deciso di correre ai ripari in vista della prossima stagione andando a rimpolpare il reparto. Il nome individuato in questo senso è quello di Federico Dimarco, per il quale l’Inter fa una valutazione di circa 25 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dai Gunners per un giocatore che avrebbe di fatto un ruolo da riserva in squadra. Per questo si proverà a limare la cifra richiesta dalla squadra nerazzurra.