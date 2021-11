Dimarco merita il rinnovo. Per Brozovic situazione ancora complicata – CdS

Dopo Lautaro Martinez e Barella, anche altri giocatori dell’Inter sono in lista per discutere di un possibile rinnovo a partire dal contratto di Brozovic, sicuramente quello più spinoso. Non può essere trascurato anche quello di Federico Dimarco.

ALTRI RINNOVI – L’Inter presto discuterà di rinnovo più o meno con tutti i giocatori presenti in rosa, uno su tutti Federico Dimarco che, una volta rientrato alla base dopo l’ultimo prestito a Verona, si è guadagnato spazio e considerazione da Simone Inzaghi. Di fatto il dodicesimo titolare e l’Inter ha intenzione di riconoscere la sua crescita con un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio e, ovviamente, un prolungamento di contratto (fino al 2026?). Discorso diverso, invece, per Marcelo Brozovic. L’Inter ha capito che il suo entourage vuole sondare il mercato e capire cosa gli possa offrire. Attualmente guadagna 4,3 milioni a stagione. L’Inter propone di salire a 5, poco più di Barella e pareggiando l’ingaggio di Calhanoglu. Le pretese del centrocampista, invece, superano i 6 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno