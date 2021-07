Dimarco in uscita dall’Inter, la Roma segue con attenzione – Sky

Federico Dimarco potrebbe essere uno dei nomi che saranno ceduti dall’Inter in estate per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Secondo Riccardo Re di “Sky Sport”, la Roma continua a essere interessata per sostituire Leonardo Spinazzola.

INTERESSAMENTO – Federico Dimarco potrebbe lasciare l’Inter durante il mercato estivo. L’esterno di rientro dall’Hellas Verona è uno dei nomi che i nerazzurri sono infatti disposti a lasciar partire per sfoltire la rosa e la Roma segue con attenzione il giocatore. Sebbene Leonardo Spinazzola sia centrale nel progetto di José Mourinho – infatti – il suo lungo infortunio (che lo terrà fuori per ben sei mesi) costringe la società giallorossa a investire su un suo sostituto. Proprio Dimarco potrebbe essere il nome individuato.