Dimarco, anche l’Udinese bussa alla porta dell’Inter: la situazione

Federico Dimarco non ha trovato molto spazio nell’Inter di Conte. L’esterno nerazzurro potrebbe quindi lasciare i nerazzurri a gennaio. Tanti i club interessati a lui, tra questi l’Udinese di Gotti

ALTERNATIVA – L’Udinese guarda verso Torino. In casa granata non c’è soltanto Vittorio Parigini in uscita, ma anche il giovane Simone Edera. Per entrambi il club bianconero resterà alla finestra, valutando la possibilità d’inserirsi in un’eventuale trattativa. Il Toro cercherà di piazzare in prestito i due esterni d’attacco, magari sfruttando il buon mercato che entrambi hanno in Serie B. Ma, all’occorrenza, anche Marino potrebbe valutare la possibilità di sferrare un attacco. Non solo Parigini per la fascia sinistra, comunque, nei pensieri della squadra bianconera, ma anche un profilo decisamente più difensivo e di copertura come quello dell’interista Federico Dimarco.

Fonte: Il Gazzettino