Digne-Vecino, trattativa Inter ed Everton ma occhio all’incomodo Chelsea

INCOMODO − Inter ed Everton sono al lavoro per risolvere le questioni relative a Lucas Digne e Matias Vecino. Il terzino francese è in uscita dai Toffees con il tecnico Rafa Benitez che lo ha escluso nelle ultime uscite. Situazione quasi analoga in casa nerazzurra, con il centrocampista uruguaiano che reclama spazio e continuità. La destinazione Inghilterra piace e non poco al giocatore. Nonostante, la trattativa tra i due club sembri intavolata come riporta Sport Mediaset, sul laterale francese c’è forte l’interesse del Chelsea. I Blues sono alla ricerca di un terzino dopo il grave infortunio di Chilwell e lo stesso Digne preferirebbe andare a Londra piuttosto che ritornare in Italia.