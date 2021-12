Digne per l’Inter? Quattro proposte ma c’è il gradimento del club – SI

Digne è un nome fatto per l’Inter in vista del mercato di gennaio (vedi articolo). Rispetto a quanto già affermato in giornata Sportitalia aggiunge come la società gradisca il profilo dell’ex Roma.

IN USCITA – Lucas Digne non gioca dallo scorso 1 dicembre ed è uscito nelle rotazioni dell’Everton di Rafa Benitez. Secondo Sportitalia il laterale sinistro francese, classe ’93, lascerà il club di Liverpool nel mercato di gennaio. L’Inter ha espresso il suo gradimento, ma come raccontato potrà valutarlo solo in caso di partenza anticipata di Aleksandar Kolarov. L’arrivo di Digne porterebbe lui a fare il vice di Ivan Perisic, con Federico Dimarco come terzo centrale fisso. Sono quattro le proposte, inclusa quella dell’Inter, che l’Everton dovrà valutare in queste settimane. Fra queste c’è pure il Napoli con Luciano Spalletti che ha già allenato Digne ai tempi della Roma.