Digne per l’Inter? La concorrenza del Chelsea si risolve a breve

Digne è uno dei nomi segnalati per l’Inter a gennaio. Sul laterale in uscita dall’Everton c’è pure il Chelsea, ma Pedullà sul suo sito spiega come per i londinesi la scelta sarà fatta in tempi brevi.

RINFORZO A SINISTRA? – In caso di cessione di un giocatore nella propria lista Serie A l’Inter potrà pensare a un innesto nel mercato di gennaio che comincia domani. Lucas Digne è fra i nomi segnalati e oggi è rimasto in panchina in Everton-Brighton, con Rafa Benitez che ha fatto intuire come non rientri nei suoi piani (vedi articolo). Il giornalista Alfredo Pedullà vede l’Inter come una delle squadre che lo monitorano, con la possibilità di piazzare il colpo in caso di spiraglio. C’è anche il Chelsea, ma non sarà una concorrenza lunga: i Blues decideranno in pochi giorni con chi sostituire l’infortunato Ben Chilwell. A breve quindi la situazione Digne sarà più chiara.

Fonte: alfredopedulla.com