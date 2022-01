Digne, niente Inter: il laterale mancino ha firmato con l’Aston Villa

Digne è un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Il laterale mancino, in orbita Inter durante l’attuale sessione di mercato, si trasferisce a titolo definito ai ‘Villans’ per 30 milioni di euro per quattro stagioni

Niente ritorno in Italia per l’ex giocatore della Roma. Continua dunque la sua esperienza inglese spostandosi da Liverpool a Birmingham.