Digne lascerà l’Everton a gennaio. Piace all’ Inter ma a una condizione – SI

L’Inter, secondo le ultime indiscrezioni, è alla ricerca di un esterno sinistro in grado di far rifiatare Ivan Perisic. Dimarco infatti è considerato un jolly ma tutto lascia pensare che possa essere la riserva di Bastoni in difesa. Un nome che piace è quello di Digne (vedi articolo).

GRADIMENTO – L’esterno dell’Everton, Lucas Digne, sembra non poter trovare più spazio con la maglia dei Toffies. Messo praticamente alla porta da Rafa Benitez, il francese ex Barcellona e Roma deve trovare una sistemazione che gli permetta quantomeno di essere preso in considerazione. Stando a quanto riporta Alfredo Pedullà, esperto di mercato: “L’Everton è disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto. C’è forte gradimento dell’Inter, se dovesse però uscire uno tra Vecino e Kolarov. E’ il profilo che oggi piace di più per la fascia, a maggior ragione se Dimarco dovesse diventare all’occorrenza il centrale mancino della difesa a tre”. La concorrenza però per Digne sembra esserci con varie squadre interessate tra cui Chelsea ma anche il Napoli di Spalletti che già lo allenò ai tempi della Roma.