Digne, c’è l’interesse dell’Inter: il suo arrivo dipende da due fattori − SM

Digne interessa all’Inter. L’esterno sinistro in forza all’Everton può arrivare in nerazzurro se si verificassero due condizioni. L’ex Roma è al momento poco considerato da Rafa Benitez

CONDIZIONI − Lucas Digne è finito nel mirino dell’Inter. L’esterno sinistro francese, attualmente in forza all’Everton, sta trovando poco spazio nella rosa di Rafa Benitez. L’ex Roma piace ai dirigenti nerazzurri che vorrebbero portarlo a Milano. Come riporta Sandro Sabatini, su Sport Mediaset, ci sono da verificare due condizioni affinché il transalpino possa sbarcare all’Inter. In caso di cessione di un centrocampista, ecco che la Beneamata proverà a intavolare una trattativa con l’Everton per chiudere Digne. La seconda opzione è quella che coinvolgerebbe Ivan Perisic. Il rinnovo del suo contratto, ad oggi, risulta complicato tant’è che le parti si riaggiorneranno nel mese di febbraio. La formula da tenere in considerazione da parte dell’Inter sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.