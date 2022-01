Digne, Inter pensa a lui ma non sola. Ginter, previsti nuovi contatti

L’Inter continua a pensare a Lucas Digne, terzino dell’Everton, su cui c’è anche un altro club: previsti nuovi contatti per Matthias Ginter.

TWEET – Su Twitter Alfredo Pedullà ha parlato della situazione di mercato relativa a Lucas Digne, terzino dell’Everton, e Matthias Ginter in chiave Inter. “L’Inter non smette di pensare a Digne, sapendo che c’è anche il Chelsea. Previsti nuovi contatti per Ginter“.

Fonte: Twitter Alfredo Pedullà