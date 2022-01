Digne ancora ignorato nell’Everton. Inter pronta al colpo?

Tra gli obiettivi di mercato per l’Inter già a gennaio, figura anche il nome del terzino dell’Everton Lucas Digne. Il francese è rimasto in panchina per tutta la sfida persa dai suoi contro il Brighton.

IGNORATO – Lucas Digne sembra ormai essere sempre più vicino a un addio all’Everton. La partita persa oggi contro il Brighton è un’ulteriore segnale in questo senso, con il francese rimasto per tutta la partita in panchina. Il tutto, nonostante diverse indisponibilità e l’assenza del nuovo acquisto Mykolenko. L’Inter resta interessasta al francese, che ha anche già un anno di esperienza in Serie A (con la Roma). Resta da capire quali siano i margini di manovra e di trattativa.