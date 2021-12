Digne, accelerata prevista per gennaio inoltrato: la proposta dell’Inter

Digne rimane una delle piste più calde per il mercato invernale dell’Inter. Il giocatore francese piace ai dirigenti nerazzurri che proveranno ad accelerare dalla seconda metà di gennaio

ACCELERATA − Lucas Digne piace all’Inter per il mercato di riparazione. Il giocatore francese è in esubero dall’Everton di Rafa Benitez e potrebbe fare al caso dei nerazzurri per rinforzare la fascia mancina. Prima di affondare il colpo, però, l’Inter deve capire la situazione relativa alle cessioni: Matias Vecino in primis. Come riporta Sport Mediaset, l’accelerata potrà avvenire dalla seconda parte del mese di gennaio. Intanto, la proposta dei nerazzurri è quella di un prestito con diritto di riscatto. Formula che al momento non piace all’Everton che spinge per l’obbligo.