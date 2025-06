Per la difesa, l’Inter segue sempre 2 nomi: uno costa oltre 25 milioni – Sky

L’Inter lavora anche sulla difesa, d’altronde c’è da ringiovanire un reparto molto avanti con gli anni. I nomi sul taccuino sono due, uno di questi valutato oltre i 25 milioni di euro.

NON SOLO ATTACCO MA SI CERCA PURE IN DIFESA – L’Inter si muoverà parecchio durante quest’estate per rafforzare e ringiovanire la rosa a disposizione di Cristian Chivu. In difesa, ci sono diversi giocatori over 30: da Acerbi a Darmian, passando per lo stesso Stefan de Vrij. Di conseguenza, occorre necessariamente qualcosa di nuovo e “fresco”. Sono due i profili monitorati da Piero Ausilio e Dario Baccin: Giovanni Leoni del Parma e Cristhian Mosquera del Valencia. Luca Cilli, ospite su Sky Sport 24, ha aggiornato su entrambi non dando però particolari novità, ma ribadendo la volontà dei nerazzurri di puntare a prendere uno dei due. Il Parma fa una valutazione sul suo gioiello: «L’Inter sta cercando attaccanti, ma dobbiamo stare attenti ai movimenti in entrata in difesa. L’Inter dovrà ringiovanire parecchio. Serve qualcosina di diverso e con un’età più bassa rispetto ai giocatori in squadra. Qui i nomi sono due: uno è Leoni del Parma, valutazione oltre i 25 milioni di euro e l’Inter non corre da sola. L’altro nome è quello di Mosquera del Valencia, altro profilo molto giovane essendo un classe 2004».