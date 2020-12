Diego Costa, risoluzione con l’Atletico Madrid vicina. Occasione per l’Inter?

Diego Costa of Atletico Madrid during a Spanish League match againts RCD Espanyol at the Estadi Cornella on October 19, 2013 in Barcelona, Spain

Diego Costa è in procinto di lasciare l’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, infatti, l’attaccante ex Chelsea ed i “colchoneros” si starebbero accordando per la risoluzione consensuale di contratto. Inter alla finestra?

OCCASIONE – Diego Costa potrebbe infiammare il mercato di gennaio. Secondo quanto riferito da AS, infatti, l’attaccante ha chiesto all’Atletico Madrid la risoluzione anticipata del contratto per motivi familiari e i colchoneros sarebbero disposti a concederglielo, visti i buoni rapporti che intercorrono tra il calciatore e la dirigenza. Se dovesse andare in port l’attaccante sarebbe sul mercato a costo 0. Ciò potrebbe far gola a numerosi club europei alla ricerca di un attaccante. Fra questi vi è certamente l’Inter alla ricerca, da tempo, di un vice Lukaku. Quella dello spagnolo però appare una soluzione complicata per i nerazzurri, visti i trascorsi tra Diego Costa ed Antonio Conte risalenti al periodo di militanza al Chelsea.

Fonte: As.com