Diaz, accostato all’Inter. L’agente: «Tante squadre lo seguono ma…»

Negli ultimi giorni il nome del giovane Fabricio Diaz è stato accostato all’Inter. Il suo agente parla dell’interesse del club nerazzurro ai microfoni di Sportitalia.

INTERESSE – Dopo la finale del Mondiale Under-20, in cui l’Uruguay ha sconfitto l’Italia, alcune voci di mercato hanno visto l’Inter interessata a uno dei protagonisti del match (vedi articolo). Si tratta di Fabricio Diaz, l’uruguaiano classe 2003 che sta dimostrando il suo talento nel Liverpool di Montevideo. Sportitalia ha intercettato in esclusiva l’agente del giovane centrocampista, al quale è stato chiesto dell’interesse dell’Inter ma anche di Barcellona e Lazio. Così ha risposto Martin Rodriguez Nader: «Si parla molto delle sue possibili destinazioni ed è vero che sono tante le squadre che lo seguono da tempo. Ma ciò che è stato fatto in Coppa del Mondo ha accresciuto questo interesse. Preferisco non parlare di club specifici per rispetto della riservatezza che la situazione richiede. Ma ciò che è chiaro è che in campionato come questi piacciono giocatori intensi, dinamici e con un buon piede».

Fonte: Sportitalia