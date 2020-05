Dialoghi fitti tra Inter e PSG: Icardi e Cavani sul tavolo – SM

Inter e PSG sono entrate in una fase di trattativa molto calda. Sul tavolo c’è Mauro Icardi, ma l’Inter fa passi avanti per Cavani in scadenza coi parigini

Secondo “Sport Mediaset” ormai Inter e PSG sono entrate in una fase di dialoghi fitti per risolvere alcuni nodi, uno su tutti quello legato a Mauro Icardi. Le due società si parlano dopo che l’Inter ha respinto la prima offerta di 50 milioni più bonus per l’attaccante argentino. L’obiettivo dell’Inter è ottenere una parte cash il più vicina possibile ai 70 milioni stabiliti l’estate scorsa al momento della definizione del prestito dell’ex capitano. Per quanto riguarda la questione Cavani, essendo il giocatore in scadenza, la trattativa è diretta con l’ex Napoli. Marotta avrebbe proposto un triennale da 7 milioni e mezzo più bonus legati a gol e risultati, un’offerta che sembra essere considerata particolarmente allettante, anche se c’è sempre la concorrenza dell’Atletico Madrid.