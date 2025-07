Di Vaio: «Asllani? Ne scrivono tante, ma siamo vigili su tutto»

Di Vaio dribbla un po’ su Asllani, anche se poi apre un po’ al mercato del Bologna in generale. Ecco cos’ha raccontato il Direttore Sportivo della società felsinea.

DRIBBLING – A Villa Alpebella, presente diversi dirigenti come Piero Ausilio o Giovanni Carnevali, ma tra questi anche quello del Bologna, ossia l’ex attaccante Marco Di Vaio. Ecco la sua risposta all’accostamento di Kristjan Asllani, centrocampista in uscita dall’Inter: «Bologna è un posto ideale per mantenere alto il livello, città che regala tanto. Asllani? Se andiamo dietro a tutto quello che scrivono non finiamo più e facciamo la serata qua. In questo momento siamo concentrati su noi stessi, su quello che possiamo dare all’allenatore, ieri abbiamo fatto la prima amichevole, da qui alla fine del mercato non faremo grandi movimenti. Siamo vigili su tutto, ma siamo contenti della squadra che abbiamo a disposizione». Per quanto riguarda appunto Asllani, il centrocampista albanese è ambito da diversi club. In Spagna ci ha provato il Real Betis, anche se lo stesso giocatore ha rifiutato per rimanere in Italia. In Serie A, oltre al Bologna, c’è pure l’interesse della Fiorentina. A tal proposito, l’allenatore dei viola Stefano Pioli, così come Di Vaio, ha dribblato la domanda sull’albanese classe 2002 (vedi articolo).