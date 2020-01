Di Marzio: “Vidal, non dipende più dall’Inter! Nessun problema di cifre”

Vidal resta il primo obiettivo dell’Inter. Gianluca Di Marzio svela altri aggiornamenti sul mercato nerazzurro, dopo quelli su Politano in uscita (QUI), nel corso della seconda puntata della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”

PRIMA SCELTA – Così Gianluca Di Marzio su Arturo Vidal: «L’Inter ha già fatto tanto, si è esposto anche Antonio Conte che parla sempre con i giocatori che vuole prendere. Vidal gli ha promesso di andare all’Inter se lascia il Barcellona. Non dipende neanche più dall’Inter adesso, non è una questione economica di ingaggio col giocatore né tra società perché alla fine l’accordo si trova. C’è disponibilità reciproca a venire incontro alle rispettive esigenze. Devono soltanto decidere se va o meno. Il rapporto con Ernesto Valverde non è buono, bisogna aspettare la Supercoppa Spagnola per tanti motivi. Vidal non vuole più rimanere se resta Valverde».