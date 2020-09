Di Marzio: “Vidal-Inter, piccola differenza Barcellona. Candreva e Vecino…”

Gianluca Di Marzio

Vidal dal Barcellona all’Inter è un’operazione che si farà, seppure non nelle prossime ore. Gianluca Di Marzio, dopo aver parlato di Lautaro Martinez (vedi articolo), ha spiegato quali siano le posizioni dei giocatori in uscita, come Candreva e Vecino, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

IN USCITA PRIMA DELL’ENTRATA – Gianluca Di Marzio ha altro sull’Inter: «A Borja Valero non è stato rinnovato il contratto. In questo momento è svincolato, sta aspettando che la Fiorentina gli liberi il posto dopo aver preso Giacomo Bonaventura. Il posto è quello di Marco Benassi: sta andando al Verona, la Fiorentina qualora accettasse può colmare questo vuoto con Borja Valero. Non ci sono oggi offerte serie per giocatori come Matias Vecino e Antonio Candreva. Su Andrea Ranocchia c’è il Genoa, che sta trattando anche se il giocatore si è preso un po’ di tempo per valutare con la sua famiglia. C’è il Rennes su Diego Godin, l’Inter presto spera di completare altre cessioni. Poi deve arrivare ancora Arturo Vidal. Quando arriva? Non vogliamo fare la caccia al giorno preciso, o anticipare se non lo sanno neanche i protagonisti. Non ha ancora risolto col Barcellona, c’è ancora una piccola differenza: io credo entro la settimana, non so se giovedì, venerdì o sabato ma non domani. Ci sono i presupposti perché Vidal risolva il contratto col Barcellona e poi vada all’Inter».