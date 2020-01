Di Marzio: “Vidal-Inter, margini ridottissimi! Amrabat, sorpasso Fiorentina”

Inter attivissima sul mercato di gennaio (vedi articolo), intanto una pista sfuma e un’altra sembra lontana. Altri aggiornamenti di Gianluca Di Marzio durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport

PISTA SFUMATA E PISTA LONTANA – Ecco altre notizie di Gianluca Di Marzio: «Confermato quello che dicevamo nei giorni scorsi, fosse rimasto Ernesto Valverde Arturo Vidal sarebbe andato via. L’Inter lo aspettava a braccia aperte, con il cambio di allenatore mi sento di dire che i margini perché Vidal lasci il Barcellona siano ridottissimi. Un’altra notizia che riguarda un altro centrocampista, ovvero Sofyan Amrabat. Il Verona ha raggiunto un accordo col Napoli ma il giocatore sembra non sia convinto. C’è qualcosa che sfugge nell’intesa tra le parti, oggi siamo venuti a scoprire cosa ci sia che sfugge. Si tratta dell’inserimento di un’altra squadra che ha presentato un progetto economico e forse tecnico che intriga di più, questa squadra per giugno è la Fiorentina. La Fiorentina ha in mano l’accordo con Amrabat, dovrà andare dal Verona e fare un’offerta pari o superiore a quella del Napoli. Siamo intorno ai 17-18 milioni di euro. Clamoroso sorpasso dei viola su tutti».