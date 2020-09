Di Marzio: “Vidal e Barcellona avanti sulla risoluzione, poi Inter! Una linea”

Gianluca Di Marzio

Vidal è vicino a raggiungere un accordo con il Barcellona per la risoluzione del contratto: dopo questo passaggio potrà trasferirsi all’Inter e a parametro zero. Gianluca Di Marzio, dopo aver annunciato la chiusura dell’operazione Kolarov (vedi articolo), in collegamento da Rimini per “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport ha dato altre notizie. Quella sul centrocampista cileno è senza dubbio la principale.

ALTRO COLPO IN ARRIVO! – Oltre ad Aleksandar Kolarov c’è altro da Gianluca Di Marzio: «L’Inter è al gran completo, qui presente al Grand Hotel di Rimini. Ha concordato questa linea comunicativa: Piero Ausilio, Giuseppe Marotta e lo stesso Antonio Conte, perché in quel famoso vertice di Villa Bellini ha accettato e preso coscienza che sarà un mercato ridotto, se non fossero arrivate grandi cessioni. Ha chiesto chiarezza comunicativa: l’Inter non può fare altre operazioni di mercato se non arriveranno altre cessioni. Questo non vuol dire che non farà mercato: su Arturo Vidal procede spedita la trattativa. Vidal e il Barcellona sono molto avanti sulla risoluzione del contratto, se arriverà questa risoluzione, e i segnali sono che possa arrivare in tempi abbastanza brevi, poi Vidal potrà firmare un contratto di due anni. Non solo Kolarov, ma anche Vidal per l’Inter».