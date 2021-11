Di Marzio: «Tottenham? No rivoluzione a gennaio. Conte e Paratici…»

Gianluca Di Marzio, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato del Tottenham, nuova squadra di Conte, e delle possibili strategie di mercato degli Spurs.

STRATEGIE – Gianluca Di Marzio analizza il possibile mercato del Tottenham, dopo l’arrivo di Conte come tecnico. La strategia degli Spurs potrebbe non coinvolgere la Serie A: «Conte e Paratici mercato solo in Serie A? Non credo, facile fare questo tipo di ragionamento, ma il mercato non possono farlo solo qui da noi. Non credo che a gennaio gli Spurs facciano una rivoluzione, ma sono stati garantiti a Conte degli investimenti per la prossima estate. Al tecnico è stato chiesto di rivalutare la rosa a disposizione, come Kane. Valuterà la rosa a sua disposizione e poi chiederà a Levy e Paratici eventuali rinforzi»