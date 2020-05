Di Marzio: “Tonali nella proiezione dell’Inter è da prendere! Il motivo…”

Di Marzio “vota” per Tonali all’Inter. Il giornalista, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha parlato della possibilità che il centrocampista del Brescia diventi nerazzurro. C’è un punto a favore di questa eventuale trattativa.

LA SPIEGAZIONE – Gianluca Di Marzio, a inizio emergenza, si era espresso sul futuro di Sandro Tonali. A due mesi di distanza ci ritorna e spiega: «Io avevo detto Tonali all’Inter perché penso che sia la squadra, in questo momento, più interessata, più proiettata e più convinta di prendere Tonali rispetto a Federico Chiesa. Anche per una questione di cifre: Chiesa ha una valutazione molto alta. Tonali, anche se non è facile trattare con Massimo Cellino, nella proiezione dell’Inter è il giocatore italiano giovane da provare a prendere. Ovviamente battendo la concorrenza della Juventus».