Di Marzio: “Tonali, l’Inter in questo momento è ferma. Cellino e il Milan…”

Gianluca Di Marzio

Per Tonali il Milan sembra aver effettuato il sorpasso sull’Inter, soprattutto dopo le parole di Cellino di questa sera (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, dopo aver dato le cifre dell’operazione Kolarov (vedi articolo), ha aggiunto sul centrocampista classe 2000 del Brescia nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

FERMI SULL’OBIETTIVO – Gianluca Di Marzio si sposta sul derby di mercato: «Questa sera sono arrivate a Sky le dichiarazioni del presidente Massimo Cellino, che è a Londra. Ha confermato l’interesse del Milan di cui parliamo da giorni, ha elogiato Paolo Maldini con cui ha parlato più volte. Ci sono stati più incontri a Brescia con Maldini: il Milan in questi giorni è, fra le due società, la più interessata. L’Inter non è che ha abbandonato l’obiettivo Tonali, ha deciso di prendersi una fase di standby. Tonali lo sa, Cellino quando parla di fretta è perché il giocatore vuole chiudere questo tormentone e trovare la nuova squadra. Tonali è milanista da piccolo, sa che il Milan sta cercando di prenderlo e che presto migliorerà l’offerta con Cellino. Delle due è il Milan che può chiudere, poi se l’Inter farà delle cessioni potrà tornare ma in questo momento è ferma su Tonali».