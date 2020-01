Di Marzio: “Spinazzola-Inter e Politano-Roma, ecco le cifre! Ora Giroud”

Inter a bomba sul mercato di gennaio. Non solo Eriksen (vedi articolo), Gianluca Di Marzio apre “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport con gli aggiornamenti in merito allo scambio Politano-Spinazzola con la Roma e a Giroud

ARRIVANO I RINFORZI – Gianluca Di Marzio sul mercato nerazzurro: «Le tempistiche sono state veramente rispettate per lo scambio Matteo Politano-Leonardo Spinazzola. Roma e Inter hanno definito lo scambio a titolo definitivo o prestito con obbligo, poi vedremo come verrà comunicato formalmente. Valutazioni simili dei due giocatori, siamo intorno ai 25 milioni di euro per i cartellini. Spinazzola guadagnerà la stessa cifra intorno ai 3 milioni, per Politano si sta ancora trattando ma sono già previste le visite mediche per domani. Con questa uscita l’Inter o domani o nel giro di pochi giorni andrà a chiudere col Chelsea per Olivier Giroud».