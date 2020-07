Di Marzio: “Sanchez non facile ma priorità Inter. Kumbulla, la contropartita”

Sanchez è una priorità per l’Inter: non sarà facile convincere il Manchester United, ma si faranno dei tentativi per tenerlo. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Sky Calcio Show – L’Originale”, è tornato su questa opportunità su cui si discute sempre di più. In più ha parlato di Lautaro Martinez, Kumbulla e Tonali.

ATTACCO E NON SOLO – Queste le notizie di serata di Gianluca Di Marzio: «In questo momento è più la casella relativa a Alexis Sanchez che l’Inter sta cercando di colmare. La trattativa col Manchester United non è facile, soprattutto per l’ingaggio: stiamo parlando di una sessantina di milioni lordi d’ingaggio, in più il Manchester United chiede un indennizzo. A quelle condizioni diventa complicato, dev’esserci una buonuscita. Però Sanchez è diventato una priorità, quindi sarà sicuramente una delle prime mosse. L’operazione Lautaro Martinez è in standby, su Sandro Tonali c’è anche il Milan ma l’Inter si è mossa prima. Su Marash Kumbulla è vero che c’è anche la Lazio, ma mi sembra che l’Inter abbia gli argomenti giusti. Ha anche la contropartita tecnica giusta che si chiama Edoardo Vergani, un attaccante che l’anno scorso sembrava dovesse andare alla Roma nell’ambito dell’operazione Edin Dzeko ma poi era rimasto. Adesso può andare al Verona».