Di Marzio: “Sanchez? L’Inter non lo tiene, via...

Di Marzio: “Sanchez? L’Inter non lo tiene, via a fine prestito. Ipotesi Roma”

Condividi questo articolo

Sanchez non verrà confermato dall’Inter e farà ritorno al Manchester United. Non ha dubbi Gianluca Di Marzio, che ha risposto ad alcune domande su “SkySportsNews” (vedi articolo). Secondo il noto giornalista ed esperto di mercato, potrebbe spuntare la Roma sul cileno

ADDIO E RITORNO IN ITALIA? – La risposta di Gianluca Di Marzio: «La sola cosa certa è che l’Inter non vuole che Alexis Sanchez rimanga, quindi non lo acquisterà a titolo definitivo. Alla fine del prestito, Sanchez tornerà al Manchester United e non so se Ole Gunnar Solskjaer vuole averlo in squadra o lo autorizzerà a parlare con altri club. La Roma lo voleva la scorsa estate, quindi potrebbe tornare su di lui».

Fonte: skysports.com