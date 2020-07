Di Marzio: “Sanchez, l’Inter va verso una valutazione sul riscatto”

Condividi questo articolo

Sanchez è in prestito dal Manchester United all’Inter fino alla prima settimana di agosto: potrà giocare in Europa League solo col Getafe. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha parlato della sua situazione.

PERMANENZA PROLUNGATA? – Sull’attaccante cileno si esprime Gianluca Di Marzio: «L’Inter ha avuto l’OK del Manchester United per rinnovare il prestito di Alexis Sanchez fino al 5 agosto, quindi soltanto fino alla partita col Getafe se si giocherà il 5 e non il 6. Poi, dopo la partita col Getafe, Sanchez deve tornare a Manchester a meno di accordi successivi che le parti possono trovare. È vero che il Manchester United non vuole trovarsi Sanchez come avversario in Europa League più avanti, poi dice che se l’Inter vuole Sanchez deve comprarlo. L’Inter deve capire se affondare adesso e fare un’offerta per il giocatore: la cifra precisa non la so, credo si parli intorno a dieci-dodici milioni di euro. Non penso possa essere di più, è una trattativa che può essere impostata magari con un prestito e obbligo di riscatto. L’Inter voleva aspettare qualche partita prima di prendere una decisione, ma l’ultima (mercoledì scorso contro il Brescia, ndr) va verso questa valutazione di tentare un acquisto».