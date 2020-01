Di Marzio: “Radu-Parma sì, ma due alternative. Gabigol, cifre Inter”

Radu al Parma è una trattativa in corso, con il suo agente che stasera ha parlato in esclusiva a Inter-News.it (vedi articolo). Gianluca Di Marzio conferma come per il portiere non sia ancora tutto chiuso, poi dà le cifre della cessione di Gabigol ufficiale al Flamengo nel pomeriggio (vedi articolo). Queste le sue parole in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

IN USCITA – L’Inter ha preso Ashley Young, Victor Moses e Christian Eriksen, ma potrebbe aver chiuso qui. Gianluca Di Marzio dettaglia la cessione di Gabigol al Flamengo: «Queste le cifre, diciassette milioni e cinquecentomila euro più il 10% della futura rivendita. Il Parma non ha ancora definito tutti i dettagli di Ionut Andrei Radu con l’Inter, io credo che alla fine si farà però le alternative sono Joe Hart, già visto in Serie A con la maglia del Torino, ed Emiliano Viviano».