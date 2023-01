Di Marzio: «Prima e unica offerta PSG all’Inter di nemmeno 10 milioni fissi»

Di Marzio al termine della sessione invernale di calciomercato ha fatto una rivelazione sulla vicenda Skriniar. L’unica offerta arrivata dal PSG per l’Inter non era nemmeno di 10 milioni di euro

IL RESOCONTO − Brevemente in collegamento dallo Sheraton, Gianluca Di Marzio ha fatto il sunto sulla vicenda Skriniar. Una rivelazione sulla prima e unica offerta: «Non c’è stato un rilancio del PSG all’offerta che era arrivata alcuni giorni fa, che era stata di 7/8 milioni di euro più bonus per arrivare a 10. L’Inter voleva 20 milioni o comunque una via di mezzo tra i 15 e i 16 per poi andare a cercare un sostituto. Si erano fatti i nomi di Demiral, Lindelof, Pavard ma alla fine l’offerta del PSG non è mai arrivata e quindi il giocatore si trasferirà a zero in estate».