Di Marzio: “Politano, il Milan non vuole dare Kessié all’Inter!”

Politano è in uscita dall’Inter e potrebbe trasferirsi al Milan. Ieri è stata data la possibilità di uno scambio con Kessié, ma secondo Sky Sport non è così e anzi l’ivoriano sarà titolare nella trasferta dei rossoneri a Cagliari. Gianluca Di Marzio, sempre nel corso di “Calciomercato – L’Originale”, ha aggiornato ulteriormente dopo la notizia di poco fa su Giroud, Eriksen e Vidal (vedi articolo).

LA SITUAZIONE A MILANO – Prima di parlare di una delle possibili uscite Gianluca Di Marzio torna sui nomi in entrata per l’Inter, elencati in precedenza: «Tutti vengono dalla Premier League, tutti hanno esperienza internazionale. Ashley Young e Olivier Giroud, Arturo Vidal è a parte. Insieme Vidal e Christian Eriksen non lo so, non è facile prenderli tutti insieme. Non l’ho escluso, dipenderà poi da quanto chiede il Tottenham. Ne tratti due per prendere penso uno dei due, a meno che Steven Zhang trovandoseli in mano tutti e due non dia l’OK. Matteo Politano? Se davvero Franck Kessié sarà titolare domani sarà un altro segnale che il Milan non vuole dare Kessié nell’affare Politano. Ragiona su Politano ma non vuole dare via Kessié, perché dovrebbe dare andare a prendere un altro centrocampista. L’acquisto di Politano il Milan vorrebbe farlo a prescindere dalla cessione di Kessié».