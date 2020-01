Di Marzio: “Politano, prove di disgelo fra Inter e Roma! Un’apertura”

Politano potrebbe andare ancora alla Roma, dopo che l’Inter ha criticato l’operato di Petrachi. Gianluca Di Marzio, dopo l’annuncio in avvio di “Calciomercato – L’Originale” su Moses (vedi articolo), ha subito proseguito con le notizie sull’attaccante che resta in uscita.

USCITA ANCORA POSSIBILE – Gianluca Di Marzio parla della possibilità che Matteo Politano passi dall’Inter alla Roma: «Non è da escludere. Peraltro oggi in Lega Serie A ci sono state delle prove di disgelo, tra Giuseppe Marotta e Guido Fienga. Dopo le varie dichiarazioni di questi giorni Marotta e Fienga hanno parlato: c’è l’apertura dell’Inter a dare Politano alla Roma. Non alle condizioni che i giallorossi vorrebbero utilizzare, ovvero prestito con diritto di riscatto. Si ragiona sul definitivo, o sull’obbligo di riscatto legato a un numero di presenze. Le parti dovranno sedersi a un tavolo e trovare la quadratura giusta alle esigenze. Politano da escludere no, anche perché la sua volontà è quella di andare alla Roma».