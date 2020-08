Di Marzio: “Perisic-Bayern Monaco: ancora dubbi! Conte ha cambiato idea”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha parlato così, a pochissimi istanti dal calcio d’inizio di Inter-Shakhtar Donetsk, match valido per le semifinali di Europa League, per fare il punto sulla questione Ivan Perisic

ALTA TENSIONE – Sale la temperatura emotiva in vista di Inter-Shakhtar Donetsk. Ma i nerazzurri tengono un occhio al campo e uno al mercato, come sottolinea il noto giornalista Gianluca Di Marzio: «Ivan Perisic-Bayern Monaco? Ancora irrisolta la questione, a fine maggio è scaduto il diritto di riscatto. Poi c’è stato questo rinnovo di due mesi che scadrà a fine Champions League, Perisic si è anche dimezzato lo stipendio. Fino a qualche giorno fa, dopo l’arrivo di Leroy Sané, il Bayern Monaco non sembrava interessato ad acquistarlo. Poi la prestazione di Perisic nei quarti gli ha fatto cambiare idea. Dopo la Champions ne capiremo di più, ma anche Antonio Conte ha cambiato idea su di lui. Qualora tornasse a disposizione, lo riaccoglierebbe più volentieri rispetto ad un anno fa».