Di Marzio: “Padre di Messi con residenza a Milano? Non per l’Inter”

Messi all’Inter è stata una voce lanciata in serata (vedi articolo), ma non c’è ovviamente nulla di fondato. Gianluca Di Marzio, in apertura di “Sky Calcio Show – L’Originale”, spiega perché il padre dell’argentino stia prendendo la residenza a Milano.

TUTTO FALSO – Gianluca Di Marzio smentisce la possibilità che Lionel Messi vada all’Inter: «Dalle verifiche che abbiamo fatto, proprio per non illudere nessuno, è vero che il padre di Messi prenderà la residenza in Italia, ma per motivi fiscali o comunque suoi. Messi ha intenzione di rispettare il contratto col Barcellona fino al 30 giugno 2021».