Di Marzio: “Nainggolan con Vidal via. Perisic torna all’Inter, cambia ruolo?”

Gianluca Di Marzio

Nainggolan e Perisic sono di rientro all’Inter, ma con destini diversi. Il belga, con l’arrivo possibile di Vidal (vedi articolo), è destinato all’addio, mentre il croato può rimanere con un cambio di ruolo. Gianluca Di Marzio è subito tornato sui nerazzurri nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport: ecco come si è espresso.

RIENTRI DAI PRESTITI – Non solo Arturo Vidal per l’Inter, secondo Gianluca Di Marzio, che parla degli altri “centrocampisti”: «Io penso che Vidal escluda Radja Nainggolan, non credo che rimangano tutti e due. Nel momento in cui l’Inter avrà la sicurezza di poter chiudere la situazione con Vidal Nainggolan resterà sul mercato. Sappiamo che il Cagliari è interessato a prenderlo con Eusebio Di Francesco. Christian Eriksen fa parte del progetto per la prossima stagione, vedremo a quali condizioni tecniche Antonio Conte lo farà giocare. Su Ivan Perisic confermiamo che il Bayern Monaco, anche dopo la Champions League, non è apparso particolarmente carico nel voler intavolare una trattativa con l’Inter per il riscatto. Se sarà così, e se non arriveranno altri offerte, l’idea di Conte e dell’Inter è quella di averlo nel parco attaccanti. Lo considererebbe nei quattro attaccanti con Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez».