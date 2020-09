Di Marzio: “Nainggolan via, quasi fatta. Skriniar in...

Di Marzio: “Nainggolan via, quasi fatta. Skriniar in attesa. E su Alonso…”

Condividi questo articolo

Gianluca Di Marzio

Dopo Benevento-Inter, Gianluca Di Marzio fa il punto del mercato in casa Inter, descrivendo le situazioni di Nainggolan, Skriniar e Marcos Alonso. Ecco le sue parole.

DESTINO – L’operazione tra Inter e Cagliari per il ritorno di Radja Nainggolan in Sardegna è ormai definita. Ecco le parole di Gianluca Di Marzio: «Nainggolan è destinato a tornare a Cagliari. Giulini poco fa ha confermato che si va verso questo strada, ovvero l’acquisto definitivo da parte del Cagliari. Con l’inserimento almeno di un giovane, ma noi sappiamo due. Uno dovrebbe essere Ladinetti, l’altro Bianco, poi vedremo quale sarà la scelta per far sì che ci sia la quadratura economica, oltre che tecnica. Però Nainggolan è destinato a tornare a Cagliari».

RANOCCHIA – Cambia invece la situazione di Andrea Ranocchia, come confermato anche da Piero Ausilio prima del match. Sempre Di Marzio: «Ranocchia invece resta, Ausilio nel prepartita è stato categorico, ha detto “Rimane, rimane con noi”. È vero che c’era il Genoa, abbiamo deciso di non lasciarlo andare».

LONDON CALLING – Nessuna novità per quanto riguarda Milan Skriniar, tornato nel frattempo titolare: «Su Skriniar si aspetta l’eventuale offerta del Tottenham: seria, alta. Perché alle condizioni dei giorni scorsi l’Inter non dà l’ok per la cessione di Skriniar».

OCCASIONE – E infine Di Marzio parla di una possibile occasione last minute, per un ex pupillo di Antonio Conte: «E poi può esserci l’occasioncina, vedi Alonso. Perché si sono creati dei presupposti affinché Alonso vada via in prestito, dopo aver litigato con Lampard. C’è da capire se l’Inter riuscirà ad approfittare di questa circostanza, magari facendo uscire Dalbert per far sì che Alonso possa diventare l’ultimo eventuale acquisto dell’Inter».