Di Marzio: “Messi-Inter, cifre altissime! Oltre qualsiasi piano economico”

Condividi questo articolo

Di Marzio ha fatto il punto della situazione sui tanti rumors relativi a Lionel Messi e il suo eventuale approdo all’Inter. Il giornalista sembra decisamente pessimista sull’arrivo dell’argentino in nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni a SkySport24

AFFARE IMPOSSIBILE – Gianluca Di Marzio chiarisce sui rumors relativi alla Pulce: «Per quanto riguarda Lionel Messi, la linea resta la medesima degli ultimi giorni. E’ un momento difficile ad ogni livello dal punto di vista economico, anche per l’Inter. Non ci risulta che i nerazzurri stiano pianificando un’operazione del genere, che va ben oltre qualsiasi piano economico. Se già i dirigenti ribadiranno a Conte che non c’è la possibilità di fare investimenti enormi, non vedo come si possa pensare di prendere Messi a determinate cifre».