Di Marzio: “Messi-Inter, che io sappia non c’è nulla. La TV di Suning…”

Messi all’Inter è un’opzione molto improbabile, nonostante l’attaccante argentino non sia così convinto di rimanere al Barcellona. Gianluca Di Marzio, con una battuta durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha liquidato in pochi secondi la questione sul numero 10 blaugrana.

SOLO UNA PROVOCAZIONE – Gianluca Di Marzio torna sulla pubblicità di PPTV (il canale televisivo di Suning in Cina) prima della partita con il Napoli di un mese scorso (vedi articolo): «Non è stata una comunicazione dell’Inter, della società. La proprietà è quella, però da come ci hanno spiegato in Cina giocano molto su queste cose per lanciare le partite. Si era parlato di Lionel Messi in Italia e l’hanno fatto, però da qui a dire che Messi arriverà all’Inter… Passo molto per quello che va controcorrente, è anche una brutta cosa però che io sappia non c’è nulla».