Di Marzio: “Mertens? Inter pronta a chiudere in caso di suo OK! Cavani…”

Di Marzio protagonista in diretta Instagram con l’imitatore Gianfranco Butinar. L’esperto di mercato di SkySport, interpellato sulla situazione tra Mertens e l’Inter, ha fatto chiarezza a riguardo. Meno calda la pista Cavani

ATTACCO NERAZZURRO – Di seguito le parole di Gianluca Di Marzio: «Non ho in questo momento la certezza che Dries Mertens vada all’Inter. Dalle verifiche che abbiamo fatto non ci risulta essere una trattativa definita. Quindi non mi va di dire che andrà all’Inter se poi magari domani mattina alla fine rinnova a sorpresa con il Napoli. Edinson Cavani? Più Mertens di Cavani. Dei due, se c’è un giocatore che può andare a scadenza all’Inter è Mertens. Però la trattativa non è definita, sta aspettando ancora che il Napoli accetti o meno le sue richieste. Appena ci sarà il prossimo incontro con Aurelio De Laurentiis si deciderà sì o no. L’Inter sta aspettando che decida, è pronta a chiudere appena darà un ok. A me non risulta chiusa, c’è un interessamento forte ma aspetta di parlare con De Laurentiis per capire se accontenta le sue richieste».