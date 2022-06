Di Marzio: «Lukaku in prestito secco, ma Inter e Chelsea riparleranno!»

Romelu Lukaku arriva in prestito secco all’Inter, ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, i nerazzurri ne riparleranno con il Chelsea.

NUOVO PRESTITO – Romelu Lukaku tornerà a vestire la maglia nerazzurra dell’Inter, e lo farà in prestito. Secondo Gianluca Di Marzio, però, i discuteranno per rinnovare il prestito anche per la prossima stagione: «Al termine del prestito di Romelu Lukaku, Inter e Chelsea potrebbero rimettersi d’accordo per un ulteriore prestito. I nerazzurri, così, potrebbero acquistare il belga tra 2 anni a cifre ragionevoli».