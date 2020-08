Di Marzio: “L’Inter non esonera Conte! Pronti ad ascoltarlo. Il sostituto…”

Gianluca Di Marzio, giornalista italiano ed esperto di mercato, in collegamento con “Sky Sport” al termine di Siviglia-Inter, finale di Europa League terminata 3-2 a favore degli spagnoli, ha parlato del futuro di Antonio Conte in nerazzurro e dei possibili scenari.

GLI SCENARI – Gianluca Di Marzio su Sky parla dei possibili scenari dopo le parole di Antonio Conte (vedi QUI): «Non potrà mai essere come dice Conte perché quello che chiede lui non chiedo proprio che la dirigenza potrà garantirglielo. La società è pronta ad ascoltarlo ma non a fare quella rivoluzione sotto tutti i punti di vista, che non è solo tecnica ma dirigenziale, di comunicazione, che Conte non ha gradito. Che presuppongono una rivoluzione totale ad Antonio Conte. O Steven Zhang riuscirà in qualche modo a far chiarire le parti in causa, e non so come che mi sembra sempre molto determinato. Da come parla, sembra essere anche pronto a lasciare il contratto, dato che l’Inter non lo esonererà. L’identikit sarebbe già stato individuato in Massimiliano Allegri».