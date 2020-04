Di Marzio: “Lautaro Martinez, il Barcellona fa sul serio! Dialogo con l’Inter”

Condividi questo articolo

Gianluca Di Marzio ha risposto anche a una domanda su Lautaro Martinez su “Sky SportsNews”. L’esperto di mercato aggiorna la situazione dell’attaccante dell’Inter

IL PUNTO – Di seguito le parole di Gianluca Di Marzio: «Penso che l’affare più grosso potrebbe essere Lautaro Martinez al Barcellona. Perché il Barcellona lo vuole seriamente. E stanno parlando col giocatore, con l’agente e con l’Inter. I club stanno parlando per trovare un accordo sulla parte cash e qualche giocatore nell’affare. Quindi questo è il vero affare. Non so se alla fine sarà felice il Barcellona o l’Inter ma questo potrebbe essere l’affare più grosso. Non credo che i Neymar, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi possano lasciare i loro club quest’estate».